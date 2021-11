Theo Bos zet punt achter rijke wielerloopbaan en wordt bondscoach van China

In datzelfde jaar vroeg hij zich na zijn uitschakeling op de kilometer tijdrit op de WK baan al hardop af of hij geen punt achter zijn carrière moest zetten . "Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Misschien is het nu wel tijd om te gaan."

"Voor ons is dit dus nog geen afscheid, want we zijn blij dat hij achter de schermen nog actief blijft", aldus Geert Broekhuizen, teammanager bij BEAT. "Wij wensen hem daarnaast veel succes in China met zijn nieuwe rol als coach." Bos nam in 2017 het initiatief voor de oprichting van BEAT.

Die tijd is nu dus echt gekomen. Bos beleefde de afgelopen jaren topsport al op een minimale manier. Hij was vooral druk met het rijden van keirinwedstrijden in Japan, maar vanwege corona mocht hij daar als buitenlander niet meer meedoen.

De wielrenner uit Hierden kwam deze maand voor het laatst in actie op de NK teamsprint en dat is dus meteen zijn laatste kunstje.

Vijfvoudig wereldkampioen

Bos werd als baanrenner in totaal vijf keer wereldkampioen: in 2004 in Melbourne op de sprint, in 2005 in Los Angeles op de kilometer tijdrit, in 2006 Bordeaux op de keirin én de sprint en in 2007 in Mallorca op de sprint.

Naast zijn vijf wereldtitels pakte Bos in 2004 een zilveren medaille op de sprint op de Olympische Spelen van Athene. Als wegwielrenner boekte Bos, de jongere broer van oud-schaatser Jan Bos, 37 profzeges. Hij kwam uit voor onder meer Rabobank en opvolger Belkin Pro Cycling.