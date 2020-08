Bezuinigingen postbedrijf VS uitgesteld tot na verkiezingen

Het Amerikaanse postbedrijf stelt de geplande bezuinigingen uit tot na de presidentsverkiezingen op 3 november om vertragingen bij het stemmen per brief te voorkomen. De baas van de U.S. Postal Service zegt dat hij elke mogelijke invloed op de afhandeling van de stembiljetten wil vermijden.

Vanwege corona wordt stemmen per brief als een goed alternatief beschouwd voor eventuele drukte bij stembussen. Door de coronapandemie waren Amerikaanse staten op zoek naar manieren om de stembusgang veilig te laten verlopen en overbelaste stembureaus te voorkomen.

Met nog geen drie maanden te gaan tot de presidentsverkiezingen is stemmen per post daarom een politieke splijtzwam geworden. Vooral de Democraten maken zich er sterk voor. Zij pleiten dan ook voor een miljardeninjectie voor de Amerikaanse posterijen, zodat het bedrijf de verwachte stroom stembiljetten op tijd kan verwerken.

Al jaren verlies

Trump daarentegen vreest fraude bij het stemmen per brief. Hij wil liever ook geen extra steun voor de post, een staatsbedrijf dat al jaren met verlies kampt.

De VS heeft al decennialang ervaring met stemmen per post. Elke presidentsverkiezing brengen miljoenen Amerikanen zo hun stem uit. Er is geen bewijs dat dit leidt tot grootschalige fraude.