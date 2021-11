Zelftest uitverkocht bij drogisterijen, maar er is nog genoeg voorraad

In veel winkels en online zijn coronazelftesten uitverkocht, meldt koepelorganisatie Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Toch zijn de voorraden weer snel aangevuld, zegt het CBD, dat 3250 winkels in Nederland vertegenwoordigt.

De verkoop van zelftests gaat op verschillende plekken in het land hard, zegt CBD-directeur Jos Jongstra. "Maar dit komt ook omdat de winkelvoorraden beperkt zijn. In de centrale distributiecentra is er nog genoeg."

De drogisterijen maken altijd een prognose van wat ze nodig hebben, maar lokaal ontstaan er tekorten in winkels. In de webshops zijn de zelftesten uitverkocht. "Winkels zijn natuurlijk beperkt in grootte, zegt Jongstra. "Je kunt niet met pallets tegelijk aankomen."

De CBD-directeur merkt op dat de verkoop van de zelftests in winkels al langer toenam. "In de zomer was het helemaal weggezakt, en in het najaar nam het toe omdat mensen dan weer verkoudheidsklachten krijgen. In november werd het nog wat drukker, maar in aanloop naar de persconferentie en daarna ging de verkoop nog veel meer omhoog."

Brandhaard

Voor de persconferentie van vrijdag was het advies om juist geen zelftest te doen bij coronaklachten. Iemand met klachten werd geadviseerd om een afspraak te maken bij de GGD, omdat een zelftest minder nauwkeurig is.

Hoe een zelftest werkt, zie je in deze video: