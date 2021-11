Onderzoek naar verplichte test bij aankomst voor reizigers zuidelijk Afrika

Minister De Jonge heeft aan het RIVM gevraagd om te onderzoeken of een coronatest bij aankomst verplicht moet worden voor Nederlandse reizigers uit zuidelijk Afrika. Op dit moment moeten reizigers voor vertrek een sneltest en een PCR-test doen.

Een test bij aankomst is nu op vrijwillige basis "voor onderzoeksdoeleinden", benadrukte de demissionair minister. Na aankomst in Nederland geldt overigens wel een quarantaineplicht van 10 dagen, die volgens hem strikt wordt gecontroleerd. Gemeenten moeten controleren of de reizigers echt thuis blijven zitten, als dat niet het geval is, volgt een boete van 339 euro.

Veertiende besmetting

De komende tijd wordt iedereen nagebeld die uit zuidelijk Afrika is teruggekomen. Het gaat om Nederlanders uit Zuid-Afrika en omliggende landen zoals Mozambique, Zimbabwe en Namibië.

Er is wel een vliegverbod ingesteld voor vluchten uit Zuid-Afrika naar Nederland, maar dat betreft alleen reizigers uit niet-EU-landen. Voor Nederlanders en EU-burgers op weg naar huis wordt een uitzondering gemaakt.

Minister De Jonge zei verder dat inmiddels onder de reizigers die in quarantaine zitten een veertiende besmetting met de omikronvariant is vastgesteld. Dat is een meer dan tot nu toe bekend was.