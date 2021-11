Roda JC beter in restant Zuid-Limburgse derby, maar komt niet voorbij MVV (1-1)

Voor lege en dus rustige tribunes eindigde het restant van de in eind oktober gestaakte wedstrijd tussen MVV en Roda JC in 1-1. Een maand geleden werd de wedstrijd na 42 minuten bij een 0-0 stand gestaakt vanwege wanordelijkheden op de tribunes. Op last van de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake werden de resterende 48 minuten om 13.00 uur afgewerkt.

De eerste helft van vanmiddag duurde met blessuretijd meegerekend vier minuten. Daarin gebeurde weinig. De korte pauze werd op het veld doorgebracht. In de tweede helft was Roda JC beter, maar kwam MVV in de 56ste minuut op voorsprong. Mitchy Ntelo tikte een prachtige voorzet van Mitchel Keulen bij de tweede paal binnen.

Zes minuten later bracht Xian Emmers Roda JC van dichtbij weer op gelijke hoogte. De club uit Kerkrade bleef in het vervolg van de wedstrijd beter en kreeg via onder anderen Patrick Pflücke en Dylan Vente grote kansen. MVV-doelman Romain Matthys bleek een echte sta-in-de-weg en daardoor moeten de ploegen de punten delen.

Politie

Buiten stadion De Geusselt waren tijdens de wedstrijd pelotons van de mobiele eenheid, agenten te paard en verschillende politiewagens aanwezig. Voor zover bekend hebben er geen ongeregeldheden plaatsgevonden.