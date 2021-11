Kogel is door de kerk: Duitser Rangnick tussenpaus bij Manchester United

Het hing al even in de lucht, maar het is nu definitief. Ralf Rangnick is de rest van dit seizoen trainer van Manchester United. De Engelse topclub nam vorige week zondag, vanwege tegenvallende resultaten, afscheid van Ole Gunnar Solskjaer en kwam in de zoektocht naar een vervanger uit bij de 63-jarige Duitser.

Rangnick komt over van Lokomotiv Moskou, waar hij een managementfunctie had. Als trainer is hij werkzaam geweest bij onder andere VFB Stuttgart, Schalke 04, 1890 Hoffenheim, Hannover 96 en Red Bull Leipzig. Bij die laatste club wordt hij gezien als een belangrijke factor in de opmars. In de jaren na dit seizoen zal Rangnick als adviseur verbonden blijven aan de Engelse club.

Manchester United kiest nu voor een tussenoplossing, omdat de droomkandidaten niet beschikbaar waren. Volgens directeur John Murtough was Rangnick wel de gedroomde interim-trainer. "Ralf is een van de meest gerespecteerde en innovatieve coaches in het Europese voetbal. Hij brengt bijna vier decennia aan ervaring in management en coaching met zich mee. Iedereen binnen de club kijkt ernaar uit om met hem te gaan werken.'"