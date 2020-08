Amsterdam verscherpt maatregelen; verwarring over ontmoediging toeristen

Er komt een meldplicht voor feesten en partijen met meer dan honderd mensen in de stad. En om spontane feestjes te voorkomen, komt er een verbod op het gebruik van geluidsversterkende apparatuur in het buitengebied.

"We doen die oproep nu niet, we houden die mogelijkheid achter de hand", zei burgemeester Halsema later op de avond in het tv-programma Nieuwsuur . Volgens haar wordt de oproep zelfs "liever niet" gedaan, omdat die volgens haar "desastreus" zou zijn voor de hotelbranche. Halsema roept mensen wel op drukke plekken te mijden.

In een brief die Halsema namens de veiligheidsregio schreef, staat ook dat Amsterdam toeristen en dagjesmensen dringend adviseert om weg te blijven. Mensen zouden nog alleen nog naar de stad moeten komen voor noodzakelijke bezoeken. Een woordvoerder van de gemeente bevestigde meermaals aan de NOS dat dat advies van kracht was, maar dat werd uiteindelijk ingetrokken.

Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om het aantal coronabesmettingen in de hoofdstad in te dammen. Op korte termijn wordt het toezicht op de horeca en zalencentra aangescherpt aan. Ook krijgen overlastmeldingen meer prioriteit.

Het aantal mensen dat positief test voor het coronavirus in Amsterdam is relatief hoog. Er is volgens Halsema geen sprake van een crisis, maar er is wel reden is voor "ernstige zorgen".

Bijenkorf dicht

Eerder vandaag maakte de veiligheidsregio bekend dat de Bijenkorf in Amsterdam vanaf morgen de deuren sluit voor ten minste 14 dagen. Volgens Halsema "markeert de sluiting hoeveel zorgen we ons moeten maken" over het aantal besmettingen in de hoofdstad. Tussen 10 en 17 augustus werden 734 nieuwe gevallen geregistreerd.

Mensen raken besmet in de familie- en privésfeer en op feestjes, zien de Amsterdamse GGD's. Vanwege het toenemende aantal besmettingsgevallen, maakte premier Rutte vanavond bekend dat Nederlanders maximaal zes mensen thuis mogen uitnodigen.