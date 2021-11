Twee doden bij twee ongelukken met vrachtwagens in Amsterdam

In Amsterdam zijn in de ochtendspits bij twee afzonderlijke ongelukken met vrachtwagens twee mensen omgekomen.

Rond 08.15 uur vanochtend werd in Amsterdam-Zuid een kind aangereden dat achterop een fiets zat. Het meisje, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Volgens de politie zagen veel mensen het ongeluk gebeuren. Zij krijgen slachtofferhulp aangeboden.

Vlak voor achten werd enkele kilometers verderop een verkeersregelaar aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde op het Waterlooplein. De 66-jarige man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt het ongeluk.