Voetballers Belenenses blijken besmet met omikron, eerste gevallen in Portugal

Het was een absurde vertoning, zaterdagavond in Lissabon. Negen voetballers van Belenenses - waaronder twee doelmannen - op een kluitje rond de eigen goal, met als enig doel om de schade te beperken tegen topclub Benfica. Vergeefs, want bij rust stond het al 7-0 voor de bezoekers. In de rust bleven nog twee spelers van de thuisclub achter in de kleedkamer en toen kort na rust ook de als veldspeler opgestelde doelman João Monteiro geblesseerd op het gras ging zitten, werd de wedstrijd gestaakt. De regels schrijven namelijk voor dat een team met minimaal zeven spelers op het veld moet staan. Dat Belenenses slechts met negen spelers aantrad, kwam doordat liefst dertien spelers en een groot deel van de staf besmet bleken met het coronavirus. Uit onderzoek van de Portugese gezondheidsraad is nu gebleken dat de dertien het omikronvirus onder de leden hebben.

Portugese farce krijgt vervolg: spelers Belenenses blijken besmet met omikronvirus - NOS

Tot nu waren geen gevallen van het omikronvariant aangetoond in Portugal. Zuid-Afrikaanse bron De Zuid-Afrikaanse verdediger Thibang 'Cafu' Phete is waarschijnlijk de bron van de besmettingen bij de Portugese middenmoter. Hij testte positief op het coronavirus, nadat hij vorige week teruggekeerd was van de interlandperiode. Op 11 november nam Phete het in Durban op tegen Zimbabwe (1-0 winst). Daarna verloor hij in het Ghanese Kumasi door een discutabele strafschop met 1-0 van Ghana en werd zo uitgeschakeld voor het WK in Qatar. Phete speelde in Ghana op het middenveld als directe tegenstander van Ajacied Mohammed Kudus.