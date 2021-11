'Ontsnapt' besmet echtpaar nu in verplichte isolatie in ziekenhuis

Het positief geteste echtpaar dat gisteren werd aangehouden omdat het was vertrokken uit het quarantainehotel in Badhoevedorp, verbleef daar vrijwillig. Ze moesten wel in quarantaine, maar niet noodzakelijkerwijs in dat hotel. Daardoor konden de Spaanse man en de Portugese vrouw niet door de bewaking van het hotel worden tegengehouden, zegt burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer in Goedemorgen Nederland.

"Deze mensen hadden geen adres in Nederland en werden daarom in het hotel opgevangen. Je gaat ervan uit dat mensen snappen waarom ze in quarantaine zitten, met een nieuwe variant waar we nog niet alles van weten. Omdat ze toch besloten om uit isolatie te gaan en zelfs in een vliegtuig te stappen, gaf de burgemeester op grond van de volksgezondheid een beschikking tot isolatie", zegt een woordvoerder van de burgemeester. "Quarantaine is vrijwillig, maar als je je daar niet aan houdt, dan kunnen we overgaan tot dwang."

"Beveiligers hebben het stel geadviseerd om niet te vertrekken, maar er was nog geen juridische grond om ze aan te houden. Daar moest ik als burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio op dat moment nog voor zorgen. We hadden het echt niet verwacht dat mensen zouden vluchten", aldus Schuurmans.

Het stel was vrijdag naar het bewaakte quarantainehotel bij Schiphol gebracht Net als veel andere passagiers op twee vluchten uit Zuid-Afrika hadden ze positief getest op corona. Gisteravond werden ze echter door de marechaussee op Schiphol aangehouden in een klaarstaand vliegtuig richting Spanje.

In het ziekenhuis geplaatst

Het echtpaar is verplicht in isolatie geplaatst in een ziekenhuis in Nederland, aldus de woordvoerder. Het is niet duidelijk of ze daar zijn wegens ziekteverschijnselen of mogelijk ontsnappingsgevaar.

Het Openbaar Ministerie bekijkt of het duo vervolgd kan worden. Ze kunnen een boete krijgen en mogelijk een celstraf.