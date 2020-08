PSG ten koste van Leipzig als eerste naar finale Champions League

Ángel Di María en Neymar vieren de 2-0 - Reuters Connect

Paris Saint-Germain heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse equipe was in het lege Estádio da Luz in Lissabon met 3-0 duidelijk een maat te groot voor RB Leipzig en speelt zondag in hetzelfde stadion de eindstrijd tegen Bayern München of Olympique Lyonnais, die elkaar morgenavond treffen. Het is voor het eerst dat de miljoenenploeg uit Parijs zo ver is gekomen in de Champions League. Maar liefst negen keer bereikte PSG de knockout-fase van Europa's belangrijkste clubtoernooi, maar de vorige acht keer ging het voortijdig mis. Leipzig plaatste de eerste speldenprikken, maar Neymar had na zes minuten het openingsdoelpunt op zijn schoen. Kylian Mbappé vond de Braziliaan met een steekpass, maar die prikte de bal tegen de buitenkant van de paal.

Neymar prikt de bal oog in oog met doelman Peter Gulacsi tegen de buitenkant van de paal - AFP

Twee minuten later leek PSG alsnog op 1-0 te komen. Doelman Peter Gulacsi schoot tegen Neymar aan, waarna de bal voor de voeten van Mbappé belandde. Scheidsrechter Björn Kuipers had echter goed gezien dat Neymar de bal op de arm had gekregen. Evenaring record De Franse ploeg bleef druk zetten op de Duitse defensie, die bezweek toen in de dertiende minuut Marquinhos, die in de kwartfinale tegen Atalanta al verantwoordelijk was geweest voor de late gelijkmaker, zijn hoofd zette tegen een vrije trap van Ángel Di María. Het was de 34ste keer op rij dat Paris Saint-Germain in de Champions League had weten te scoren - een evenaring van het record van Real Madrid (mei 2011-april 2014).

PSG-verdediger Marquinhos kopt hoog opspringend raak - AFP

Leipzig was in de 25ste minuut voor het eerst dicht bij een treffer. Konrad Laimer kwam goed door over rechts en legde terug op Yussuf Poulsen. De aanvoerder kwam net niet goed uit met zijn passen om tot een gericht schot te komen en poeierde naast. Neymar had evenmin het geluk aan zijn zijde met zijn vrije trap van ver waarmee hij doelman Gulacsi trachtte te verrassen in de korte hoek. Hij trof voor de tweede keer de buitenkant van de paal. Treffer Di María Kort voor rust moest Leipzig toch opnieuw buigen voor de balvaardige Franse ploeg, al werd de 2-0 ingeleid door een fout van Gulacsi. Een slechte uittrap kon worden opgepikt door Leandro Paredes, die meteen Neymar aanspeelde. Met een vernuftige hakbal vond de spits de afrondende Di María.

Blijdschap bij Neymar en Ángel Di María na de 2-0 - AFP

Omdat Neymar even later in kansrijke positie naast schot, bleef groter leed de Duitse ploeg, die elf jaar geleden nog op het vijfde niveau in Duitsland uitkwam, bespaard in de eerste helft. Met twee verse krachten in het elftal begon Leipzig vol goede moed aan het tweede bedrijf en wist het zowaar enige druk te ontwikkelen. Maar verder dan een te hoog schot van invaller Emil Forsberg kwamen 'Die Roten Bullen' niet. Beslissing door Bernat Vijf minuten later was de strijd beslist. Gulacsi had Juan Bernat van scoren afgehouden, maar de Franse aanval was nog niet helemaal geneutraliseerd. Via Di María kwam de bal opnieuw voor de Duitse doel, waar Bernat met het hoofd de 3-0 liet aantekenen.

Juan Bernat ziet zijn kopbal in het Leipzig-doel verdwijnen: 3-0 - AFP