De uitzending van 29 november

Zeldzame ontsteking door corona kan leiden tot doodgeboortes

Bij zwangere vrouwen die corona oplopen, kan in zeldzame gevallen de ongeboren baby in levensgevaar komen. Dat schrijft de Volkskrant vandaag. Volgens gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC in Rotterdam zijn er sinds juli dit jaar zeker dertien doodgeboortes in de Randstad geweest. Veroorzaakt door een door het coronavirus beschadigde placenta. De vrouwen waren niet gevaccineerd.