Een week in hotelisolatie: 'Weinig contact, tijd voor introspectie'

"Drie keer per dag wordt er eten gebracht. Het ontbijt staat 's ochtends klaar voor de deur. 's Middags en 's avonds wordt er op de deur geklopt en wordt gevraagd wat ik wil drinken. Dat is het enige menselijke contact dat ik hier heb."

Nic Jooste (64) uit Nootdorp is een van de mensen die in isolatie zitten in een hotel bij Schiphol. Hij arriveerde afgelopen vrijdag in een van de twee KLM-vliegtuigen uit Zuid-Afrika, werd positief getest op corona en verblijft sindsdien met tientallen anderen in het bewaakte hotel.

Terwijl zijn vlucht al onderweg was, besloot de Nederlandse overheid tot nieuwe regels voor reizigers uit zuidelijk Afrika vanwege de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. Iedereen die al onderweg was, werd na aankomst op Schiphol apart genomen en getest. "We moesten urenlang op het vliegveld blijven en er werd niet gecommuniceerd. Niet door de KLM, niet door Schiphol en niet door de GGD. Het was chaos, waardoor de emoties opliepen."

Douchen, werken, nadenken

Jooste testte positief en zonderde zichzelf in de aankomsthal af van de groep, om niemand te besmetten. Maar: "We zaten vijfeneenhalf uur met 300 mensen in een vliegtuig. Mensen die niet besmet waren, zijn mogelijk tijdens de vlucht wel besmet."

Zeven dagen moet Jooste nu in isolatie. Hoe gaat hij die tijd invullen? "Ik hou me aan een dagelijkse routine: ik douche, pak mijn werk op en neem tijd voor introspectie. Ik probeer mijn tijd goed te besteden en na te denken over mijn leven. Wie heeft er nou de kans om zeven dagen alleen in een kamer te zitten en dat te doen? Dat is een cadeautje. De quarantaine is niet alleen maar negatief, het heeft absoluut ook positieve dingen."