'Fluitketel' Schulting is grootste jachttrofee van mondiale shorttrack

De Nederlandse werd in eigen huis tot driemaal toe geraakt. Aangeslagen kwam ze op de 500, 1.000 en 1.500 meter respectievelijk tot een val en twee bronzen medailles. In de rug gedekt door haar teamgenoten behaalde ze op de mixed relay en het aflossingsnummer van de vrouwen wél een gouden medaille.

Vier dagen lang bivakkeren in de akelig lege Sportboulevard van Dordrecht voelde voor Jeroen Otter tijdens de wereldbeker shorttrack als een verblijf in het bos. Een dichtbegroeid woud, waar achter iedere boom een jager verdekt stond opgesteld. Klaar om aan te leggen, de trekker over te halen en als een scherpschutter te vuren.

"Ik ben best wel een emotioneel mens. Ik jank gewoon lekker gemakkelijk. Soms is het lekker om in iemands armen te liggen en even nergens aan te hoeven denken. Ontladen is voor mij ontzettend belangrijk."

Na afloop van de eerste finaledag viel ze langs de baan in de armen van teamarts Karin Top en liet ze enige tijd haar tranen de vrije loop. Het was haar manier van spanning ontladen en had niets met teleurstelling te maken, zo verzekerde ze.

"Je hoeft maar even te zweven of er bevinden zich ineens heel veel jagers in het bos. Ze dacht na Debrecen even dat ze op een wolk zat. Het is soms wel eens goed te weten dat je met beide benen op de grond moet staan om te blijven winnen."

Dat ze vooraf voor vijf zeges ging en op twee overwinningen bleef steken was helemaal niet erg, zei Otter. Zeker niet na de wereldbeker van een week eerder in Debrecen, waar ze vier afstanden op haar naam schreef. Integendeel, zelfs.

Zondag, op de 1.000 meter, stapte de regerend olympisch kampioene op die afstand in diezelfde valkuil. Schulting had het, zoals ze het noemde, vooral lastig met zichzelf.

"Ze is hier met haar neus op de feiten gedrukt. Je kunt niet onbeperkt met je krachten smijten. Ook niet wanneer je Suzanne Schulting heet. Ze beseft nu gelukkig dat dit niet de manier van racen is. Ze moet beter beseffen wat er achter haar gebeurt. Wanneer ze constant op kop rijdt, wordt ze een schietschijf voor haar tegenstanders. Aan de andere kant: geen van haar tegenstanders durft initiatieven te nemen zoals zij dat doet. En dat valt te prijzen."

Schulting, wilde hij er maar mee zeggen, reed in Dordrecht met het hart en niet met het hoofd. En dat was niet verstandig gebleken.

De bondscoach, meester van de metaforen, aanschouwde Schultings races op de eerste finaledag met stijgende verbazing. "Het leek wel of ze open zenuwen had. Ze reageerde op alles wat voorbijkwam. En dat kost te veel energie."

Het is de druk die ze zichzelf nu eenmaal oplegt als ze ergens aan begint, vervolgde ze. "Of het nou shorttrack, ganzenbord of een potje mens-erger-je-niet is, ik wil altijd winnen. Ik houd niet van half werk."

Schulting: "Ik moest mijn hoofd erbij houden en dat lukte maar niet. Het is teleurstellend dat ik er niet in slaagde rustig te blijven. Dat ik niet heb gedaan wat ik kan, daar baal ik nog wel het meest van."

"Misschien is het ook wel goed dat dit gebeurd is", vervolgde ze. "Wanneer je goud wint, kun je minder kritisch naar jezelf kijken. Dit houdt je heel erg scherp. In Debrecen heb ik veel zelfvertrouwen getankt. Maar uiteindelijk trek ik meer lering uit dit weekeinde."

'Sport moet wel leuk blijven'

Diep in zijn hart kon Otter er wel van genieten dat zich een week na Debrecen in Dordrecht geen herhaling van zetten afspeelde. "Ik ben een enorme fan van shorttrack. De sport moet wel leuk blijven. Als je af en toe verliest, krijgen overwinningen veel meer sjeu. We gaan er met z'n allen vanuit dat Suus alles wint. Maar dat is in deze sport écht niet mogelijk. Daarvoor is de internationale concurrentie veel te sterk."

Otter toonde zich in Dordrecht eens te meer een man voor wie het glas te allen tijde halfvol is. Hij kon zich volledig vinden in de analyse van zijn pupil. "Je verliest hier misschien een paar gouden medailles. Maar we hebben heel veel meer gewonnen."