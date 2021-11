Sterftecijfer in verpleeghuizen weer net zo hoog als in de tweede golf

In 970 verpleeghuizen, zo'n 40 procent van alle locaties, zijn in de afgelopen vier weken bewoners positief getest. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Het oude record was op 9 januari, bij het begin van de vaccinatiecampagne. Toen hadden 876 verpleeghuizen minstens één recente besmetting.

Het percentage sterfgevallen in de verpleeghuizen is weer net zo hoog als in de tweede coronagolf in november vorig jaar, voor de vaccinaties. Dat zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh. Uit de meest recente data blijkt dat zo'n 22 procent van de gevaccineerde bewoners na een besmetting overlijdt. De afnemende effectiviteit van de vaccins, vooral bij ouderen, is hier een van de oorzaken van.

Deze week starten de meeste verpleeghuizen met het toedienen van boostervaccins aan de bewoners. De hoop is dat de boosters het sterftecijfer omlaag zullen brengen. "We kunnen het aantal besmettingen en de overdracht daarvan met de extra vaccinatie helpen terugdringen. En in tweede instantie ook het risico op ernstige ziekte", zegt Hertogh.

Chaos in de registratie

Het is voor de onderzoekers moeilijk om de situatie in de verpleeghuizen goed in kaart te brengen omdat de registratie van de vaccinaties nog steeds een chaos is. Het ene verpleeghuis heeft het in het medicatiesysteem geregistreerd, het andere in het elektronisch patiëntendossier en weer een ander alleen op papier. "Er worden wel tien systemen gebruikt, dat hindert ons echt in het doen van onderzoek", zegt Cees Hertogh.

De analyse van de cijfers is gedaan op basis van data waarbij gegevens over vaccinatie wel konden worden gekoppeld aan de gegevens over het aantal besmettingen. "We hebben data, maar als er centrale regie was geweest op de registratie, hadden we over veel meer kunnen beschikken."