Eerste eretitel is binnen voor Miedema, nu de Ballon d'Or Féminin nog

Miedema liet grote namen als Sam Kerr (Chelsea), Alèxia Putellas (FC Barcelona), Caroline Graham Hansen (Barcelona) en Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain) achter zich bij de stemming.

Dit jaar werd Miedema topscorer aller tijden van de Engelse Super League, topscorer van de Olympische Spelen en in de Champions League breidde ze haar doelpuntentotaal uit naar 25 goals in 21 wedstrijden.

"Records zijn er om verbeterd te worden en ik hoop dat iemand dat in de toekomst gaat doen, maar nu geniet ik ervan", aldus Miedema, die al uitkijkt naar het EK van volgend jaar in Engeland. "We verdedigen daar onze titel. Op zo'n toernooi wil je jezelf laten zien, ik kan niet wachten tot het komende zomer begint."

Ballon d'Or Feminin

Later vandaag maakt Miedema - net als Lieke Martens - ook kans op de Ballon d'Or Féminin, een van de meest prestigieuze eretitels in het voetbal. Miedema en Martens staan op de lijst van 20 genomineerden. De 'Gouden Bal', georganiseerd door France Football, wordt vanaf 19.30 uur in Parijs uitgereikt.

Zondag werd bekend dat Miedema maandagavond ontbreekt in de oefeninterland van Oranje in Den Haag tegen Japan. Ze mag van bondscoach Mark Parsons het vriendschappelijke duel overslaan.