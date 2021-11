'Doodgeboortes bij niet-gevaccineerde vrouwen na ontsteking door corona'

Bij zwangere vrouwen die corona oplopen, kan in zeldzame gevallen de ongeboren baby in levensgevaar komen. Dat schrijft de Volkskrant, die gesproken heeft met gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC in Rotterdam. Sinds juli dit jaar zouden zeker dertien doodgeboortes in de Randstad komen door een door het coronavirus beschadigde placenta. De vrouwen waren niet gevaccineerd, zei Schoenmakers bij de NOS.

Schoenmakers en zijn collega's deden een analyse van doodgeboortes waarvoor aanvankelijk geen verklaring werd gevonden.

Ze onderzochten begin dit jaar de placenta's van 36 vrouwen die tijdens de eerste golf corona opliepen. Vijf placenta's zaten vol met ontstekingscellen en waren beschadigd, schrijft de krant. Daardoor werd de toevoer van voedingsstoffen en zuurstof van moeder naar kind verstoord. In vier van de vijf placenta's werd het virus aangetroffen.

Naar aanleiding van deze vondst keken ze naar placenta's met deze afwijkingen bij onverklaarbare en onverwachte doodgeboortes in de Randstad. "Sinds juli dit jaar hebben zij alle dertien onderzochte doodgeboortes van baby's van vrouwen zonder ernstige ziekteverschijnselen kunnen toewijzen aan door corona beschadigde placenta's", schrijft de Volkskrant.

Schoenmakers noemt dat ongelooflijk veel. "Er is geen andere infectieziekte die in zo'n korte periode zoveel sterfte bij ongeboren baby's veroorzaakt in onze regio."

Meer onderzoek nodig

De zwangere vrouwen hadden vaak alleen lichte klachten door het coronavirus, zoals een snotneus. Sommigen wisten niet eens dat ze corona hadden gehad; het werd dan aangetoond met een test op antistoffen.

Schoenmakers benadrukt in de krant dat er meer onderzoek nodig is. "Het lijkt er nu op dat wanneer het coronavirus vanuit de longen terechtkomt in de bloedbaan, een infectie in de placenta kan optreden."

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zegt in een reactie alle zwangeren te adviseren zich te laten vaccineren.