'Duizenden in financiële onzekerheid gebracht door zwarte lijst Belastingdienst'

NRC schetst dat slachtoffers soms jarenlang bewijsstukken moesten aanleveren om aan te tonen dat ze recht hadden op toeslag. Als ze één fout maakten, konden ze worden uitgesloten van schuldsanering, terwijl bij anderen de toeslag op de dag van registratie in het systeem werd stopgezet zonder dat onderzoek was gedaan. Wie eenmaal op de lijst stond, kwam er vrijwel niet meer vanaf: slechts 21 van de meer dan 9000 burgers werden na afhandeling van een signaal uit het systeem verwijderd.

Door mensen zonder enig bewijs van fraude op een zwarte lijst te zetten, heeft de Belastingdienst duizenden mensen in financiële onzekerheid gestort, schrijft NRC . De krant heeft inzage gekregen in nog niet gepubliceerd onderzoek van advies- en accountantsbureau PwC.

De Fraude Signalering Voorziening (FSV) werd gebruikt van 2012 tot maart 2020. Het systeem werd stopgezet toen uit onderzoek bleek dat de privacy van mensen erdoor werd geschonden. Persoonsgegevens werden te lang bewaard en te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot het systeem. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde er vorige maand een vernietigend rapport over en onderzoekt nog of de fiscus een boete kan worden opgelegd.

In totaal stonden er meer dan 240.000 mensen in geregistreerd. Na een motie van Tweede Kamerlid Marijnissen (SP) werd toegezegd dat zij hierover geïnformeerd zouden worden, zodat ze bijvoorbeeld hun dossier op kunnen vragen. Een registratie leidde er in sommige gevallen toe dat iemand werd afgewezen voor een betalingsregeling of schuldsaneringstraject.