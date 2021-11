Gladheid in grote delen van het land, al meerdere ongelukken gebeurd

Het KNMI waarschuwt voor gladheid op de wegen in het land. Tot 08.00 uur geldt overal code geel, met uitzondering van de Waddeneilanden. Op verschillende plaatsen zijn vanochtend ongelukken gebeurd, de ANWB kan niet zeggen of er een verband is met de gladheid. In het zuidwesten kan het glad zijn door sneeuw en hagel, meldt het KNMI. Op andere plekken in het land kunnen natte wegen opvriezen en glad worden. Er zijn veel strooiwagens ingezet om de ergste gladheid te voorkomen. Op verschillende plekken in het land werd gisteravond alvast gestrooid:

"Het verkeer moet vanochtend rekening houden met gladheid door winterse buien", waarschuwt ook de ANWB. "In het westen en noorden valt hagel en natte sneeuw. In het oosten en midden van het land is kans op ijzel." Volgens Weerplaza zal eventuele gladheid weer verdwijnen als de zon op is. "In het noordoosten van het land komt de temperatuur als laatste boven nul en kunnen ongestrooide wegen het langst glad blijven." Door sneeuw op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat daar zo'n tien kilometer file:

Het KNMI heeft #codegeel afgegeven in verband met gladheid door bevriezing of winterse neerslag. 👉 https://t.co/ftUr5noMC3. Dit is beeld van de A4 richting Amsterdam. Voor knp. Prins Clausplein. Daar heb je een kwartier vertraging door de sneeuw. pic.twitter.com/DMYWKS9Bsx — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) November 29, 2021