Code geel verlengd vanwege gladheid, al meerdere ongelukken gebeurd

In het zuidwesten kan het glad zijn door sneeuw en hagel, meldt het KNMI. Op andere plekken in het land kunnen natte wegen opvriezen en glad worden. Er zijn veel strooiwagens ingezet om de ergste gladheid te voorkomen.

Op verschillende snelwegen zijn vanochtend ongelukken gebeurd, de ANWB kan niet zeggen of er een verband is met de gladheid. Op lokale binnenwegen hebben met name fietsers last van de gladheid, meldt RTV Drenthe . In onder meer Assen werd een ambulance opgeroepen nadat meerdere fietsers onderuit waren gegaan.

Volgens Weerplaza zal eventuele gladheid weer verdwijnen als de zon op is. "In het noordoosten van het land komt de temperatuur als laatste boven nul en kunnen ongestrooide wegen het langst glad blijven."

"Het verkeer moet vanochtend rekening houden met gladheid door winterse buien", waarschuwt ook de ANWB. "In het westen en noorden valt hagel en natte sneeuw. In het oosten en midden van het land is kans op ijzel."

Het KNMI heeft codegeel afgegeven in verband met gladheid door bevriezing of winterse neerslag. Dit is beeld van de A4 richting Amsterdam. Voor knp. Prins Clausplein. Daar heb je een kwartier vertraging door de sneeuw.

Vanochtend gebeurde op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort een ongeluk. Ook op de A67 van Venlo naar Eindhoven ging het mis.

Omroep West maakte gisteravond al melding van meerdere ongelukken in de regio. In Honselersdijk belandde een auto tijdens een hagelbui in een sloot. De bestuurder kon zichzelf redden. Op de A20 bij Maasland botsten twee auto's op elkaar en op de A4 bij het Prins Clausplein kwam een wagen in de vangrail terecht.

Ook in Zeeland gebeurden meerdere ongelukken. Verscheidene auto's gleden gisteravond in de berm tussen Middelburg en Oost-Souburg, één auto belandde in de sloot. In de omgeving van Tholen gleed nog een auto de sloot in en op de A58 bij Heinkenszand botste een auto tegen de vangrail. Geen van de bestuurders raakte gewond.