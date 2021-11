Code geel vanwege gladheid voorbij, meerdere ongelukken gebeurd

De waarschuwing van het KNMI voor gladheid is voorbij. Er zijn nu geen waarschuwingen meer van kracht. Tot 10.00 uur vanochtend gold code geel voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Op verschillende snelwegen zijn vanochtend ongelukken gebeurd, de ANWB kan niet zeggen of er een verband is met de gladheid. Op lokale binnenwegen hebben met name fietsers last van de gladheid, meldt RTV Drenthe. In onder meer Assen werd een ambulance opgeroepen nadat meerdere fietsers onderuit waren gegaan.

2,5 miljoen kilo zout

Gisteravond voerde Rijkswaterstaat de eerste landelijke strooiactie van dit seizoen uit. In totaal strooiden de wagens 2,5 miljoen kilo zout op de snelwegen. Ze legden afgelopen nacht bijna 38.000 kilometer af.

Lokaal werd eerder al eens gestrooid. Rijkswaterstaat heeft 577 strooiwagens klaar staan. Die moeten binnen twee uur 3300 kilometer aan rijkswegen preventief gestrooid kunnen hebben.