Is Haller Europese top? 'Het klopt met hem bij Ajax, nooit veranderen'

Voorafgaand aan de groepsfase van de Champions League waren er twijfels of Sébastien Haller het niveau wel aan zou kunnen. Nu, tweeënhalve maand later, is Haller samen met Robert Lewandowski topscorer van de Champions League.

Tegen Besiktas maakte de spits afgelopen woensdag zijn achtste en negende goal.

"Haller hoort bij de topspitsen van Europa", was de stelling deze week in Studio Voetbal. Verdeelde reacties aan tafel. "Hij is een goede spits voor Ajax, maar ik zie hem niet bij Manchester City, Real Madrid of FC Barcelona in de basis staan", zegt Theo Janssen.

"Eens dat hij geen Europese top is", zegt Rafael van der Vaart. "Maar tegen Dortmund was hij wel echt heel, heel goed. Ik had het nooit verwacht, maar het klopt op de een of andere manier. Hij doet het geweldig." Van Hooijdonk: "Hij zou iets sneller moeten zijn."