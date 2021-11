Echtpaar ontsnapt uit quarantainehotel, aangehouden op Schiphol

Op Schiphol heeft de Koninklijke Marechaussee een echtpaar aangehouden dat uit het quarantainehotel in Badhoevedorp was gevlucht. In dit hotel verblijven de positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika.

Het gaat om een man uit Spanje en een vrouw uit Portugal. De twee werden aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken.

Hoe het echtpaar heeft kunnen ontsnappen, is een raadsel. "Diverse partijen zorgen ervoor dat niemand het hotel in of uit kan, waaronder politie en marechaussee. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is niet bekend", laat een woordvoerder van de marechaussee weten.

Vervolging

De twee besmette reizigers zijn overgedragen aan de GGD. "Zij bepalen hoe de verdere quarantaine zal verlopen. Het overtreden van quarantaineverplichtingen is een misdrijf. Wij maken proces-verbaal op, het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er verder gaat gebeuren."

Hoeveel besmette reizigers uit Zuid-Afrika momenteel nog in het hotel verblijven, kan de marechaussee niet zeggen.

Zeker dertien reizigers die afgelopen vrijdag met twee KLM-vluchten vanuit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden zijn besmet met de omikronvariant. Mogelijk wordt de variant nog in meer monsters gevonden. In totaal zijn 624 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden door de GGD getest op corona, van wie 61 positief.