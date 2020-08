Champagnemakers beperken druivenoogst in de hoop op een hogere prijs

Champagne wordt duurder, als het aan de wijnmakers van de beroemde Franse streek ligt: ze gaan de druivenoogst van dit jaar beperken in de hoop dat de prijs stijgt. Door de coronacrisis daalde de vraag naar champagne tot nu toe met bijna een derde, wat neerkomt op ongeveer 1,7 miljard euro. Door te mikken op een hogere prijs, hopen ze de verliezen enigszins goed te maken.

De oogstbeperking is het resultaat van lang onderhandelen tussen de druivenboeren en de wijnhuizen. De boeren wilden veel druiven plukken, de wijnhuizen pleitten juist voor beperking van de oogst. Het akkoord komt geen dag te laat: vandaag is de oogst begonnen.

Luxe handel

Door minder druiven te plukken, wordt er een maximum van 230 miljoen flessen geproduceerd, ruim een vijfde minder dan vorig jaar. De resterende druiven worden vernietigd of aan distilleerders verkocht. Dat is volgens het invloedrijke Champagne Comité de prijs die wijnmakers dit jaar moeten betalen voor hun luxe handel.

Of de prijs van de champagne ook echt gaat stijgen, is nog maar de vraag. Er ligt nog een flinke voorraad champagne in de streek, omdat er de afgelopen jaren ook al veel meer is geproduceerd dan werd verkocht.