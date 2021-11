Vitesse-AZ (0-0) passend slot van minst doelpuntrijke eredivisiedag sinds 1992

Vitesse en AZ hebben de doelpuntarme zondag in de eredivisie niet alsnog van een beetje glans kunnen voorzien. In een wedstrijd zonder veel kansen bleven doelpunten uit en moesten beide ploegen zich tevreden stellen met een punt. Met slechts vier doelpunten in vijf wedstrijden gaat zondag 28 november 2021 de boeken in als minst doelpuntrijke speeldag in bijna 30 jaar waarop vijf duels werden gespeeld. Alleen op 2 februari 1992 werd er met drie doelpunten minder gescoord. Bekijk hieronder alle uitslagen van dit weekend.

Eredivisie uitslagen 14 - NOS

Vitesse en AZ toonden zich allebei vol goede wil, maar tot vloeiende aanvallen leidde dat zelden. Dreiging was er genoeg, maar nadat een schot van Danilho Doekhi in de beginfase het zijnet van het AZ-doel had getoucheerd, ging er steevast iets mis in de laatste fase. Grote kansen bleven daardoor uit. Totdat Vitesse-doelman Markus Schubert zich er op slag van rust mee ging bemoeien. De Duitse sluitpost onderscheidde zich al vaker in negatieve zin en leek daar een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen toen hij buiten zijn strafschopgebied opruiming wilde houden na een dieptepass van Jordy Clasie, maar tegen AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis op schoot. Die had daarna de bal voor het binnenlopen. Tot Schuberts opluchting was er hands van de Griek aan voorafgegaan.

Evangelos Pavlidis krijgt de bal tegen zijn hand aan geschoten - Pro Shots

AZ kwam het meest energiek uit de kleedkamer en Owen Wijndal had zo'n tien minuten na rust de kans om dat in een treffer om te zetten. De voorzet van Jesper Karlsson kwam echter terecht voor de zwakke rechtervoet van de aanvoerder, die prompt een losse flodder afleverde. Vierdubbele wissel Met een vierdubbele wissel probeerde Vitesse-trainer Thomas Letsch na een uur zijn ploeg van nieuw elan te voorzien. Beter voetbal leverde dat niet op, wel een schot van invaller Patrick Vroegh dat net over de kruising zeilde. In de slotfase zette AZ nog even aan en kon Schubert net voorkomen dat Zakaria Aboukhlal gevaarlijk werd. Albert Gudmundsson raakte even later in kansrijke positie de bal niet goed.