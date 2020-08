Amsterdam trekt de teugels aan, de Politiebond wil meer handvatten

In de RAI in Amsterdam is een grote teststraat ingericht. Ze testen er nu twee keer zoveel als eerst.

Mensen nemen volgens Halsema steeds vaker de 1,5 meter afstand niet in acht. Uit het Bron- en Contact Onderzoek blijkt verder dat mensen corona vooral oplopen in de familie en privésfeer; bij bruiloften, feestjes en in de horeca. Met name in de wijken Nieuw-West en Zuid-Oost is een groot aantal mensen positief getest. "Mensen wonen daar in kleine huizen, er zijn veel jonge mensen, en ze komen snel in de verleiding om buitenshuis een feestje te bouwen. Dat kan een oorzaak zijn", zegt Halsema.

Er zijn grote zorgen over het oplaaiende virus in Amsterdam. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei vanavond dat de hoofdstad een van de grootste brandhaarden in Nederland is. Het aantal positieve testuitslagen is 6,3 procent, tegenover een landelijk percentage van 3,6 procent.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waarvan Halsema voorzitter is, schrijft vanavond in een brief dat de druk op de handhavers in Amsterdam steeds groter wordt. Vanwege de grote aantallen mensen in de stad, de dichtheid aan horeca-instellingen, de frequentie van illegale feesten etc. Halsema: "We kunnen niet op elke hoek van de straat een agent neerzetten."

De voorzitter van de Politiebond, Jan Struijs, ziet de problemen met de handhaving van de maatregelen elke dag. "We hebben echt handhavingsproblemen. We krijgen steeds meer coronameldingen van burgers over feestjes in tuinen bijvoorbeeld. Dat vraagt veel van de handhavers en politie. Mensen overtuigen is wat we moeten doen."

Doorpakken

Er is steeds meer discussie over de legitimiteit van de maatregelen, zegt Struijs. "Bijvoorbeeld als het gaat om verplichte mondkapjes. Meer agressie komen we tegen. Vechtpartijen, zoals vandaag weer in het openbaar vervoer in Amsterdam. Dat soort incidenten zijn er aan de lopende band."

"Als mensen echt niet willen, moeten we door kunnen pakken. En het is kort dag ook." Onuitvoerbaar noemt Struijs de nieuwe maatregelen niet. "Maar mijn advies is: geef veel meer duidelijkheid en geef handhavers handvatten."

Drastischer maatregelen zal Amsterdam verbinden aan besmettingscijfers en het risico van besmetting voor de algehele bevolking en bepaalde doelgroepen, en in bepaalde sectoren en gebieden. Halsema kan daar geen percentage van het aantal besmettingen aan verbinden. "Die maatregelen dienen ook vanuit juridisch, sociaal-economisch-, en handhavingsoogpunt te worden beoordeeld op haalbaarheid", zegt de burgemeester.

Mankracht

"We houden het van dag tot dag in de gaten. In overleg met het kabinet zullen we een nieuwe fase bespreken. Vooral controleren nu. Want er is schaarste aan politie en handhaving. Maar we gaan nu sneller optreden: na één waarschuwing sluiten, dat scheelt ook in mankracht."

Tot en met 12 augustus is er in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland door gemeentelijk toezicht en handhaving 2.310 keer gewaarschuwd en zijn er 618 boetes uitgeschreven vanwege overtreding van de noodverordening. De politie heeft in de regio 1.737 keer gewaarschuwd en 954 boetes uitgeschreven. Verreweg de meeste van de boetes waren in april.