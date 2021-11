Beter Chelsea krijgt United niet op de knieën, geen basisplaats Ronaldo

Chelsea heeft zich in eigen huis niet weten te ontdoen van Manchester United, de zwalkende nummer tien van de ranglijst. De koploper in de Premier League kwam een kort na rust opgelopen achterstand nog wel te boven (1-1), maar daar bleef het bij.

Interim-manager Michael Carrick, die vermoedelijk komende week alweer plaats moet maken voor de Duitser Ralf Rangnick, had paradepaardje Cristiano Ronaldo buiten de basis gelaten en miste in de verdediging Harry Maguire wegens een schorsing. De aanvoerder stak de laatste weken bepaald niet in topvorm, maar zijn absentie kwam de organisatie achterin zeker niet ten goede.

Ziyech laat zich zien

Hakim Ziyech, voor de derde keer dit seizoen in de basis in de Premier League, kreeg al na drie minuten een kans aangereikt en zette met een schot uit de draai David De Gea aan het werk. Een minuut later maakte de United-doelman met de hak een inzet van Callum Hudson-Odoi onschadelijk.