Op batterijen alleen wordt rioolwater slechts acht uur gezuiverd

Het Hoogheemraadschap van Delfland beschikt wel over een noodstroomvoorziening, maar die houdt het niet langer dan acht uur vol. Daarna wordt riool- en ander afvalwater alsnog ongezuiverd in zee geloosd.

Dat is de reden dat er een negatief zwemadvies geldt na de grote stroomstoring in Den Haag van gisteren. Volgens Omroep West wordt het water nu op verontreiniging onderzocht. Morgen moet blijken of het negatief zwemadvies voor de kust van Den Haag en Scheveningen langer gaat gelden.

"Er is op de installatie van de zuivering Houtrust een noodvoorziening om het systeem te monitoren en in de gaten te houden", laat Nathalie van Delft van het Hoogheemraadschap van Delftland weten. "Deze gaat op basis van batterijen." Maar het probleem is dat "om het hele afvalwaterzuiveringsproces door te laten gaan, veel meer elektriciteit nodig is".

Gevolg: de stroomuitval van gisteren legde het hele proces stil. "Wanneer de stroom uitvalt, kunnen we acht uur lang het afvalwater in het systeem bergen en hebben we die tijd om de storing op te lossen", aldus Van Delft. In dit geval duurde de storing langer en moest het Hoogheemraadschap noodgedwongen het afvalwater ongezuiverd op zee lozen.

"Gedurende deze stroomstoring vielen verschillende installaties uit: de zuivering Houtrust lag stil en rioolgemalen functioneerden niet meer", verklaart Van Delft. "Er blijft echter wel afvalwater aangevoerd worden door bewoners en bedrijven van Den Haag naar de riolering."

Het Hoogheemraadschap zegt z'n best te hebben gedaan om de overlast te beperken. "Wij proberen ervoor te zorgen dat dit gebeurt op plaatsen waar de overlast het minst groot is en de gevolgen het snelst te herstellen zijn. Bij deze stroomstoring is daarom afvalwater via het Verversingskanaal naar zee geloosd", aldus Van Delft.