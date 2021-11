Gaat ze meer namen noemen? Zaak tegen Epsteins 'ronselaar' van start

Amerika kijkt met spanning uit naar de rechtszaak die morgen begint tegen Ghislaine Maxwell. Zij was in de jaren 90 de rechterhand van miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die na zijn arrestatie twee jaar geleden dood werd gevonden in zijn cel.

Maxwell wordt verdacht van het ronselen van minderjarige meisjes voor Epstein en voor zijn netwerk van machtige mannen. En van het faciliteren en meedoen aan dat misbruik. Tientallen vrouwen hebben hun verhaal al verteld over wat er gebeurde in Epsteins huizen in West Palm Beach, New York en New Mexico - en op zijn privé-eiland Little St. James, ook wel het pedo-eiland genoemd. Op de logboekgegevens van Epsteins privéjet komen de namen voor van oud-president Bill Clinton en acteur Kevin Spacy.

De twee grote vragen de komende weken zijn: hoeveel weet Maxwell en gaat ze meer namen noemen?

Geheugen-expert

Één van de meest uitgesproken slachtoffers van Epstein en Maxwell is Virginia Giuffre. Zij zegt dat ze op haar 17e door de Britse prins Andrew is misbruikt in het herenhuis van Maxwell in Londen. Maxwell had Epstein aan de prins voorgesteld.

Toch zal Giuffre de komende weken niet getuigen. "Het eerste wat de verdediging zal doen is de geloofwaardigheid van de vrouwen in diskrediet brengen", zegt strafrechtadvocaat Julie Rendelman. Giuffre heeft in het verleden haar verhaal nogal eens aangepast.

Rendelman: "Maxwells verdediging zal benadrukken dat de gebeurtenissen lang geleden plaatsvonden waardoor het geheugen van de vrouwen kan zijn vertekend door alle verhalen die ze hebben gehoord." Daarom zal er in de zaak een geheugen-expert worden opgeroepen.