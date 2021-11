PSV krijgt bij Heerenveen deksel op de neus: 'Meer dan ergerlijk'

PSV heeft bij sc Heerenveen een comfortabele zege laten liggen. De nummer twee van de eredivisie was in de eerste helft veel sterker dan de thuisploeg, maar scoorde slechts één keer. Na rust kwam Heerenveen terug: 1-1.

Carlos Vinícius opende in de dertiende minuut de score voor het wervelende PSV. De Braziliaan was het eindstation van een flitsende aanval via Bruma, Ritsu Doan en weer Bruma. Het was voor de Braziliaanse aanvaller zijn derde eredivisiegoal sinds zijn eerste basisplaats op 24 oktober. Ook gaf hij in die periode vier assists.

Bruma blinkt uit

In het vervolg bood Bruma, uitblinker aan PSV-kant, Vinícius meer kansen om de score uit te breiden, maar het bleef bij 1-0. De tweede helft had een ander gezicht en sc Heerenveen ging steeds meer geloven in een gelijkspel.