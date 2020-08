Bevlogen Bayern-middenvelder Goretzka is meer dan alleen voetballer

Leon Goretzka (Bayern München) - AFP

Hij behoort tot de minder in het oog springende spelers in het sterrenensemble van Bayern München, de Duitse 'Rekordmeister' die het vanavond in de halve finales van de Champions League opneemt tegen Olympique Lyonnais. Maar zowel binnen als buiten de lijnen druipt de intelligentie er vanaf bij Leon Goretzka. Zijn imposante biceps zorgde de afgelopen maanden voor veel gespreksstof in Duitsland. Vergelijkingen met stripfiguur Hulk waren ineens aan de orde van de dag. Tijdens de coronapauze had Goretzka duidelijk niet stilgezeten. Integendeel zelfs. Hij was aan de slag gegaan met een personal trainer. En hing aan de gewichten. Met een ongekende transformatie tot gevolg.

De 25-jarige middenvelder kreeg bij de hervatting van de Bundesliga zijn kans in het elftal van de inmiddels bewierookte trainer Hansi Flick. Hij profiteerde optimaal van de liesblessure bij Thiago en ging samen met Joshua Kimmich de machinekamer van Bayern vormen. Diepgang De rol van 'nummer 6' vulde Goretzka echter wel anders in. Hij zorgde voor meer diepgang in het spel van Bayern en dook regelmatig op in de zestien van de tegenstander. Zo maakte hij knappe goals tegen Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen en Borussia Mönchengladbach.

Van Schalke naar Bayern Goretzka werd geboren en getogen in Bochum, waar hij als 17-jarige zijn debuut maakte in het profvoetbal. In 2013 tekende hij bij Schalke 04. De middenvelder groeide er uit tot een belangrijke kracht en verdiende twee jaar terug een transfer naar Bayern. Hij heeft inmiddels 25 interlands achter zijn naam staan, waarin hij 11 keer scoorde. In 2017 won Goretzka met Duitsland de Confederations Cup.

Inmiddels is Goretzka niet meer weg te denken uit het elftal van Flick en door de naderende transfer van Thiago naar (waarschijnlijk) Liverpool lijkt de tandem Goretzka-Kimmich de komende jaren bij Bayern volop te blijven draaien. Startkapitaal Maar niet alleen binnen de lijnen laat Goretzka zijn brein werken. Ook op maatschappelijk gebied toont hij zijn betrokkenheid. Met Kimmich zette Goretzka in de strijd tegen het coronavirus het internetplatform WeKickCorona op. Getroffen instanties krijgen via die weg financiële hulp. Het startkapitaal van één miljoen euro kwam uit eigen zak.

Leon Goretzka (Bayern München) - AFP

"Als profvoetballers leiden we een bevoorrecht leven. We voelen ons verplicht om in deze zware tijden onze verantwoordelijkheid te nemen. Geven en elkaar helpen zien we als huidig motto", zo motiveerde het duo de reden om het platform in het leven te roepen. Inmiddels staat de teller qua donaties op meer dan vijf miljoen euro. Voedselbanken Onder andere voormalig concentratiekamp Auschwitz-Birkenau is met geld geholpen door Kimmich en Goretzka. Ook talloze voedselbanken hebben financiële ondersteuning gekregen. In totaal zijn al 480 projecten bijgestaan. Ook Klaas-Jan Huntelaar, oud-ploeggenoot van Goretzka bij Schalke 04, leverde een bijdrage aan het initiatief.