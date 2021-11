Weer dreun voor AC Milan: geen koppositie door tweede verlies op rij

AC Milan heeft voor de derde keer op rij punten verspeeld in de Serie A. De nummer twee van de competitie leed in eigen huis een pijnlijke 3-1 nederlaag tegen Sassuolo en verzuimde de koppositie over te nemen.

Milan bleef zo steken op 32 punten en moet hopen dat koploper Napoli, ook op 32 punten, vanavond thuis tegen Lazio niet verder uitloopt. Bovendien zag het Internazionale tot een punt naderen; de stadgenoot had zaterdagavond al met 2-0 gewonnen.

Milan verloor voor de tweede keer op rij in de Serie A. Nadat op 7 november gelijk werd gespeeld in de derby tegen Inter, ging de club in de daaropvolgende competitiewedstrijd onderuit tegen Fiorentina (4-3).