Doden en gewonden bij ongeluk op A325 tussen Arnhem en Nijmegen

Bij een ongeluk vanmiddag op de A325 bij Ressen, tussen Arnhem en Nijmegen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een oudere man en zijn vrouw, meldt de politie. In de auto zaten ook twee kinderen die beiden gewond raakten, een van hen verkeert in kritieke toestand.

Volgens de politie botste een bestelbus op een personenauto waar de vier slachtoffers in zaten. De bestuurder van de bestelauto is aangehouden voor verkeersonderzoek.

De Gelderlander schreef eerder dat het busje inreed op een file. Die zou zijn ontstaan door een politiecontrole op de weg, vanwege een noodverordening in Nijmegen. De politie heeft een controle uitgevoerd op de A325, zegt een woordvoerder, maar of het ongeluk verband houdt met de file is onbekend. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ook zijn twee traumahelikopters opgeroepen, meldt Omroep Gelderland. De snelweg in de richting van Nijmegen is afgesloten tussen Elst en het knooppunt Ressen. Het verkeer wordt omgeleid via de A12 en A50.