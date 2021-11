‘Niet D-day, maar Operatie Barbarossa luidde de val van nazi-Duitsland in’

Het grote publiek veronderstelt nog steeds dat D-day het begin van het einde was voor het Derde Rijk. Met zijn boek Barbarossa heeft de Britse journalist en schrijver Jonathan Dimbleby een duidelijke boodschap: niet D-day, maar Operatie Barbarossa luidde de val in van nazi-Duitsland. Vorige week verscheen de Nederlandse vertaling.

Barbarossa was de codenaam voor de aanval van Duitsland op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941. Dimbleby maakt een reconstructie. Aan het schrijven zelf beleefde hij geen plezier, maar "zijn obsessie met het onderwerp" hield hem op de been. "Ik gruwde van wat ik allemaal ontdekte."

Volgens hem wordt D-day, de landing van de geallieerde troepen in Normandië, te veel belang toegedicht. "Operatie Barbarossa is niet bewust gebagatelliseerd, maar het heeft ook niet de aandacht gekregen die zij verdient. Het belang ervan is niet genoeg doorgedrongen."

Nationaalsocialisme verloor van communisme

Onder historici was al bekend dat de Tweede Wereldoorlog niet aan het westfront maar aan het oostfront werd gewonnen. Dat zegt ook de Duitse militair historicus Jörg Echternkamp. Volgens hem is er een kenniskloof tussen geschiedkundigen en het bredere publiek, met name in het Westen.

De oorzaak: de publieke opinie in West-Europa en de Verenigde Staten werd tijdens de Koude Oorlog gemasseerd richting het belang van D-day. Echternkamp: "De ironie is dat het totalitaire systeem van het nationaalsocialisme verloor van een andere totalitair systeem, van de communistische dictatuur. Dat maakte het idee van een puur positieve rol van het Rode Leger voor het liberale Westen lastig te verteren."

In populaire films als The Longest Day (1962) en later tijdens speeches van president Ronald Reagan bij de herdenking van de landing in Normandië (1984) werden de soldaten die eraan deelnamen opgewaardeerd tot helden van het vrije, kapitalistische Westen. "De film heeft in de Duitse samenleving het idee versterkt dat de geallieerde landing beslissend was voor de bevrijding van Europa", zegt Echternkamp.