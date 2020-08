Barça-voorzitter Bartomeu: 'Messi is pijler van project van Koeman'

Ook in december, toen uiteindelijk Quique Sétien werd aangesteld als hoofdtrainer, was Koeman al de eerste keuze van de Spaanse club. "Koeman vertelde ons toen dat hij nog een verantwoordelijkheid had bij het Nederlands elftal en dat hij ze niet zonder coach kon achterlaten."

Nu het Europees kampioenschap met een jaar is uitgesteld vanwege de coronapandemie, is die situatie veranderd. Bartomeu: "We zitten in een pandemie en we weten niet wat er met de wedstrijden gaat gebeuren. Hij heeft gezegd dat het nu wel kan. Het is al heel lang een droom voor hem."

Messi belangrijk voor Koeman

De geruchten dat sterspeler Messi bij Barcelona zou vertrekken, helpt Bartomeu uit de wereld. "Messi wil zijn carrière bij Barça afmaken, dat heeft hij vaak gezegd. Ik heb met Koeman gesproken en hij heeft me verteld dat Messi de pijler is van zijn project. Messi is nog steeds de beste speler ter wereld."

"We hebben nog niet met Messi persoonlijk gesproken, maar wel met z'n vader. Messi is teleurgesteld en gefrustreerd. Net als alle andere spelers."