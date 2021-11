Gelukkig doelpunt in extra tijd helpt FC Utrecht aan zege op Heracles

Kort daarop was plots ook Utrecht dicht bij de openingstreffer. Na Almeloos balverlies legde Anastasios Douvikas af op Gustafson, die de hoek voor het uitzoeken had, maar recht op doelman Janis Blaswich vuurde.

Het op plaats veertien van de ranglijst bivakkerende Heracles, dat aan alle uitduels tot nu nog maar één puntje had overgehouden, leek een ideale tegenstander voor FC Utrecht om weer de weg omhoog in te slaan. Maar het waren juist de gasten die in de beginfase het beste van het spel hadden en als eerste de vijandelijke doelman onder vuur namen. Maarten Paes redde op de pegel van Lucas Schoofs.

FC Utrecht startte zonder aanvoerder Willem Janssen, die in de ogen van René Hake de laatste tijd bij te veel tegendoelpunten betrokken was geweest. De trainer koos daarom voor Mike van der Hoorn in een poging het zelfvertrouwen in de ploeg terug te krijgen na de twee nederlagen op rij - bij Vitesse en SC Cambuur - die de uitdager van de klassieke topdrie te verwerken had gekregen.

Een nog betere kans kreeg de Zweed kort voor rust, nadat Marco Rente met een te laat ingezette sliding Remco Balk - even daarvoor nog goed voor een onvervalste maar onbestrafte schwalbe - had getorpedeerd. Blaswich koos echter de juiste hoek en stopte de strafschop. Het was voor Gustafson de eerste misser na zeventien rake penalty's, waarvan vijftien in dienst van FC Utrecht.

Balk op de lat

Na rust nam Utrecht wel meteen het heft in handen. Heracles werd met de rug tegen de muur gedrukt en kwam met de schrik vrij toen de 20-jarige Balk, die voor het eerst een basisplaats had, met een bekeken schot de lat trof. Nog in dezelfde aanval werd een inzet van Bart Ramselaar door Mats Knoester gesmoord.

Na knap voorbereidend werk van Douivkas hadden achtereen volgens Ramselaar en Balk de 1-0 op de schoen, maar Blaswich hield knap zijn doel schoon. De doelman lag ook net voldoende in de weg om Douvikas, op een voorzet van Balk, van scoren af te houden.

Utrecht hield het laatste halfuur de druk op de ketel en verdiende ook meer, maar doelrijpe kansen bleven uit. Totdat invaller (en ex-Heraclied) Adrian Dalmau in de extra tijd een fraaie kopkans kreeg. Zijn inzet miste de juiste richting, maar belandde via het gezicht van pechvogel Knoester alsnog in het Almelose doel.