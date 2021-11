Ook Dessers kan puntenverlies Feyenoord bij FC Twente niet voorkomen

Feyenoord heeft in de strijd om de bovenste plekken in de eredivisie averij opgelopen bij FC Twente. De Rotterdammers kwamen in een pover duel niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

Na de Europese overwintering van donderdag in Praag mikte Feyenoord in Enschede op een succesvol vervolg. Trainer Arne Slot liet Dessers, ondanks zijn hoofdrol in Tsjechië, toch weer op de bank beginnen.

Nauwelijks kansen

Dessers zag zijn ploeggenoten in de eerste helft matig presteren. De Rotterdammers ontbeerden creativiteit en creëerden nauwelijks kansen.

Datzelfde gold voor Twente, dat nog wel een schotkans kreeg. Ramiz Zerrouki testte Ofir Marciano. De vervanger van de nog niet fitte Justin Bijlow (corona) liet zich echter niet verrassen.