Verhoeven, Leerdam en Wild op shortlist Sportman en Sportvrouw 2020 én 2021

Vanwege de huidige coronamaatregelen is een sportgala in de oorspronkelijke vorm ook dit jaar nog niet mogelijk. Niettemin wordt de 62-jarige traditie van sportverkiezingen op gepaste wijze zonder publiek voortgezet.

De daadwerkelijke stemming vindt dit jaar digitaal plaats op maandag 20 en dinsdag 21 december. Topsporters kiezen in de sporterscategorieën, coaches brengen hun stem uit voor de allerbeste coach. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden bepalen de overige 50 procent.

Het NOS | NOC*NSF Sportgala 2020-2021 is woensdag 22 december vanaf 20.30 uur live te zien bij de NOS op NOS,nl, in de NOS-app en op NPO 1. Het evenement is ook te volgen op de radio via NOS Langs de Lijn.