De uitzending van 28 november

Hoe stoppen we omikron?

Zeker dertien reizigers die afgelopen vrijdag met twee vluchten vanuit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden zijn besmet met omikron. Er zijn grote zorgen over deze nieuwe variant van het coronavirus.

Israël stelt een inreisverbod in voor alle buitenlanders in een poging de verspreiding van omikron te stoppen. Het Verenigd Koninkrijk eist van alle reizigers een negatieve test om toegang tot het land te krijgen. Reizigers uit zuidelijk Afrika naar Nederland moeten voor vertrek een sneltest en een PCR-test doen. Demissionair minister Hugo de Jonge neemt nog geen strengere maatregelen.

Is het niet beter als ook Nederland harder ingrijpt? We spreken met de Wereldgezondheidsorganisatie en met correspondenten Ties Brock in Israël en Fleur Launspach in het VK.