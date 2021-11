Hockeyers in Pro League nu wel langs olympisch kampioen België

Van Dam reageerde na een snelle en foutloze aanval over de linkerkant van het veld fel in de cirkel en sloeg de bal in de touwen. De eerste klap was uitgedeeld aan de regerend olympisch kampioen. Lang kon België niet bijkomen want de volgende klap kwam er al aan.

Debutant Tim Swaen, met zijn dertig jaar een van de oudste debutanten ooit, kwam via de achterlijn de cirkel in en wist de bal handig voor het doel te krijgen. Warmerdam tikte de bal onder de Belgische doelman Loïc Van Doren door en maakte zijn allereerste doelpunt in Oranje.

Debutantenbal

Net als vrijdag, toen vijf debutanten het veld betraden, stonden er ook nu weer vier debutanten op de spelerslijst. Naast Swaen, maakten ook Imre Vos, Tjep Hoedemakers en keeper Derk Meijer hun opwachting.

Meijer moest aan het begin van de wedstrijd al een paar keer strekken voor een redding, maar was vlak voor rust kansloos op de sleep van het Belgische strafcornerkanon Alexander Hendrickx (2-10).