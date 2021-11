Oud-F1 teambaas Frank Williams (79) overleden

Sir Frank Williams, de oprichter van het Formule 1-team Williams, is op 79-jarige leeftijd overleden. De Brit werd vrijdag opgenomen in het ziekenhuis en overleed zondag in het bijzijn van zijn familie. Williams raakte in 1986 verlamd bij een auto-ongeluk en zat sindsdien in een rolstoel, maar bleef zijn team nog geruime tijd leiden.

Het team dat de naam van Williams draagt, debuteerde in 1977 in de Formule 1. Williams veroverde negen wereldtitels bij de constructeurs en leverde zeven keer de individuele wereldkampioen. De Canadees Jacques Villeneuve was in 1997 de laatste.

Dochter Claire

Frank Williams droeg in 2012 de dagelijkse leiding over de renstal over aan zijn dochter Claire. Afgelopen jaar nam ook zij afscheid van het team, dat door geldgebrek op zoek moest naar financiers en in handen kwam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital.