Ramos debuteert na vier maanden eindelijk bij PSG dat Neymar ziet uitvallen

Sergio Ramos (35) heeft eindelijk zijn langverwachte debuut voor Paris Saint-Germain gemaakt. Ramos verruilde Real Madrid aan het einde van het vorige seizoen voor PSG. Maar vanwege blessures moest hij zijn debuut steeds uitstellen. Ramos debuteerde afgelopen week al in de selectie van PSG. Maar de Spanjaard mocht niet invallen tegen Manchester City in de Champions League.

Paris Saint-Germain won zondagmiddag bij Saint-Étienne. Eenvoudig ging dat niet. Ángel Di María bracht (in de sneeuw) pas in de slotfase de Parijse ploeg op voorsprong (1-2). Marquinhos bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 1-3.

Saint-Étienne speelde de hele tweede helft met tien man na de rode kaart voor Thimothée Kolodziejczak.