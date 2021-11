Ook geen goud op 1.000 meter voor Schulting bij wereldbeker shorttrack

In de finale begon begon Schulting de race op de vierde plaats. Ze zag geen ruimte om een inhaalactie te maken en moest uiteindelijk genoegen nemen met het brons. Minjeong Choi veroverde het goud, Kim Boutin pakte het zilver.

Eerder dit weekend eindigden de 500 en 1.500 meter voor Schulting ook al in een teleurstelling. Schulting moest zaterdag genoegen nemen met de derde plaats op de 1.500 meter en even later ging het in de finale van de 500 meter mis vanwege een valpartij.

Xandra Velzeboer reikte tot de halve finales op de 1.000 meter. Ze werd vierde in haar heat, waardoor ze genoegen moest nemen met een plaats in de B-finale. In die finale was ze de sterkste.

De Laat strandt in halve finales

Bij de mannen was Itzhak de Laat de enige Nederlandse deelnemer in de kwartfinales. Sjinkie Knegt werd vrijdag voor de derde keer dit wereldbekerseizoen op een individuele afstand gediskwalificeerd, waardoor hij een plek in de kwartfinales misliep. Ook Jens van 't Wout strandde in de heats van de 1.000 meter.