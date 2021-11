Goud voor estafetteploegen, Schulting pakt brons op 1.000 meter

De gemengde estafetteploeg en de estafettevrouwen hebben in Dordrecht wereldbekergoud gepakt. Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout bleven in de finale de Russen, Hongaren en Chinezen voor. Even later waren Poutsma, Schulting, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer te sterk voor Canada, Italië en Zuid-Korea. Het waren voor Schulting haar enige twee gouden medaille dit weekend. Op de individuele nummers kon ze niet overtuigen.

Suzanne Schulting - ANP

In de halve finales van de gemengde estafette was een prachtige inhaalactie van Schulting genoeg om soeverein de finale te bereiken. In de eindstrijd verving Sjinkie Knegt, die nog niet in actie was gekomen zondag, de moegestreden Itzhak de Laat. Poutsma startte sterk en pakte meteen de koppositie. Het Nederlands kwartet reed hard door en de overnames verliepen soepel. Na een goede aflossing van Knegt, kon Van 't Wout het afmaken en het goud binnenslepen. De gemengde estafette is begin volgend jaar in Beijing een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen. Bekijk in de carrousel de reacties van Knegt en Van 't Wout:

De estafettevrouwen waren dit wereldbekerseizoen al twee keer de sterkste en ook in Dordrecht reden ze sterk. Ze pakten al snel de koppositie en hielden vervolgens de deur dicht, waardoor Canada niet meer langszij kon komen. Geen individueel goud voor Schulting In de individuele finales kwam Schulting er dit weekend niet aan te pas. In de finale van de 1.000 meter kwam ze als vierde over de finish, maar schoof ze na afloop nog op naar de derde plaats, omdat Natalia Maliszewska een penalty kreeg. De 24-jarige wereldkampioene had zich overtuigend voor de finale geplaatst, na een ijzersterke race in de halve finales. Kristen Santos en Arianna Fontana legden de Nederlandse het vuur aan de schenen en probeerde haar van de eerste plaats te verdringen. Schulting liet zich echter niet opzij zetten en kwam in haar halve finale als eerste over de eindstreep. In de finale begon begon Schulting de race op de vierde plaats. Ze zag geen ruimte om een inhaalactie te maken en moest uiteindelijk genoegen nemen met het brons. Choi Min-jeong veroverde het goud, Kim Boutin pakte het zilver. Eerder dit weekend eindigden de 500 en 1.500 meter voor Schulting ook al in een teleurstelling. Schulting moest zaterdag genoegen nemen met de derde plaats op de 1.500 meter en even later ging het in de finale van de 500 meter mis vanwege een valpartij.

Xandra Velzeboer reikte tot de halve finales op de 1.000 meter. Ze werd vierde in haar heat, waardoor ze genoegen moest nemen met een plaats in de B-finale. In die finale was ze de sterkste. De Laat strandt in halve finales Bij de mannen was De Laat de enige Nederlandse deelnemer in de kwartfinales. Sjinkie Knegt werd vrijdag voor de derde keer dit wereldbekerseizoen op een individuele afstand gediskwalificeerd, waardoor hij een plek in de kwartfinales misliep. Ook Van 't Wout strandde in de heats van de 1.000 meter.

Itzhak de Laat - ANP