Veldrijdster Brand ook oppermachtig bij wereldbeker in Besançon

Lucinda Brand heeft in het Franse Besançon haar derde wereldbekerzege van dit seizoen geboekt. De leidster in het klassement reed al in de eerste ronde weg en liet de anderen daarna niet meer in de buurt komen.

Brand sloeg snel een flink gat. Achter haar gleed de ene na de andere renster weg op het lastige en gladde parcours. Denise Betsema reed lang op de tweede plek, tot plots vanuit de achtergrond de Canadese Maghalie Rochette op kwam doemen.

Rochette naderde zelfs Brand tot op 21 seconden, maar in de laatste ronde zette de koploopster een tandje bij. Rochette kwam na 26 seconden als tweede binnen. Betsema completeerde het podium.