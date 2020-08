Bijenkorf Amsterdam dicht; coronatest voor bezoekers 'dringend geadviseerd'

De afgelopen week zijn tien medewerkers van het warenhuis op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest. Medewerkers waren, terwijl ze besmettelijk waren, aan het werk, meldt de veiligheidsregio. De GGD adviseert medewerkers die in de periode van 4 tot en met 18 augustus aan het werk waren, in quarantaine te gaan.

Vanwege meerdere coronabesmettingen bij de Bijenkorf in Amsterdam sluit het warenhuis vanaf morgen de deuren. Dat heeft burgemeester Femke Halsema, als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, besloten op advies van de GGD. Iedereen die recentelijk een bezoek heeft gebracht aan de winkel op de Dam en klachten heeft, wordt dringend geadviseerd zich te laten testen.

Quote

De deuren blijven voor ten minste 14 dagen dicht. De sluiting kan worden opgeheven wanneer er "overtuigende maatregelen zijn genomen" om verdere besmettingen te voorkomen.

De Bijenkorf is "overvallen en verbaasd" door de sluiting. Giovanni Colauto, topman van het warenhuis, betreurt het besluit. "Dit heeft een grote impact voor de Bijenkorf en ook voor de stad Amsterdam", schrijft hij.

'Besmettingsbron buiten Bijenkorf'

Bij het merendeel van de besmettingen lijkt de besmettingsbron buiten de Bijenkorf te liggen, volgens het warenhuis. De getroffen medewerkers zouden gelijk in quarantaine zijn gegaan, directe collega's zijn op de hoogte gebracht. "Tot op heden zijn er geen medewerkers gemeld die tijdens het werk zijn besmet."

De Bijenkorf heeft maatregelen genomen na de besmettingen. Sinds zaterdag moeten alle medewerkers een mondkapje dragen en het pand wordt grondig gereinigd. Eerder was er al een maximum aantal klanten en een anderhalvemeterregel ingesteld.

Volgens burgemeester Halsema van Amsterdam "markeert de sluiting hoeveel zorgen we ons moeten maken" over het aantal besmettingen in de hoofdstad. Tussen 10 en 17 augustus werden 734 nieuwe gevallen geregistreerd.

Amsterdammers worden dringend verzocht om bij klachten thuis te blijven en een afspraak te maken voor een coronatest, meldt de Veiligheidsregio.

Feestjes

Mensen raken besmet in de familie- en privésfeer en op feestjes, zien de Amsterdamse GGD's. Vanwege het toenemende aantal besmettingsgevallen, maakte premier Rutte vanavond bekend dat Nederlanders maximaal zes mensen thuis mogen uitnodigen.

Op 29 april heropenden Bijenkorf-filialen in het land, nadat ze vanwege de coronacrisis waren gesloten. De andere winkels van de Bijenkorf blijven geopend. Daar zijn volgens de een woordvoerder geen tot enkele besmettingen geconstateerd.