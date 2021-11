De Jonge: nu geen extra reismaatregelen reizigers zuidelijk Afrika

De minister benadrukt dat de controle op reizigers al vrijdagmiddag is verscherpt. De KLM-reizigers uit zuidelijk Afrika moeten voor vertrek een sneltest en een PCR-test doen, en in Nederland volgt nog een PCR-test en een quarantaineplicht. Gemeenten controleren ook of de reizigers daadwerkelijk thuis zitten, als dat niet het geval is volgt een boete van 339 euro.

Minister De Jonge wil eerst overleg met het RIVM en met andere Europese landen over de beste aanpak. "Anders is het ieder voor zich en dat wordt een rommeltje", zei hij in een extra ingelast interview.

Er komen nog geen strengere maatregelen voor Nederlandse reizigers uit zuidelijk Afrika. Voorlopig blijven vliegtuigen uit deze regio op Schiphol landen, ook nu is vastgesteld dat in ieder geval 13 reizigers de besmettelijke omikronvariant uit Zuid-Afrika hebben meegenomen.

De Jonge deed nog eens een oproep aan alle reizigers uit zuidelijk Afrika om zich te laten testen.

Het is nog onbekend wanneer het overleg met het RIVM en andere Europese landen is afgerond over het mogelijk sluiten van de grenzen voor iedereen uit zuidelijk Afrika, zoals in bijvoorbeeld Israël gebeurt. Het is geen kwestie van weken, aldus de minister. Extra maatregelen rond de Kerst kan hij niet uitsluiten.

Eerst moet duidelijk worden of de omikronvariant besmettelijker en ziekmakender is. En onderzoekers proberen nu uit te vinden in hoeverre de vaccinaties helpen tegen omikron.