Ajax boekt zege zonder franje op tandeloos Sparta

De Rotterdammers kregen even later een teleurstelling te verwerken. Doelman Maduka Okoye, die na het seizoen verkast naar Watford, moest het veld met een schouderblessure verlaten na een botsing met Danilo. Ex-Ajacied Benjamin van Leer maakte daardoor zijn opwachting.

Sébastien Haller, woensdag bijna in zijn eentje verantwoordelijk voor de overwinning op Besiktas in de Champions League, ontbrak op Het Kasteel. De spits zat ziek thuis. Trainer Erik ten Hag gaf daarom Danilo een kans in de punt van de aanval. David Neres verving de opnieuw niet fitte Antony.

Van Leer was het die grabbelde bij een kopbal van Edson Álvarez. De rebound werd, tot opluchting van de ingevallen keeper, door Danilo over het doel gewerkt. Enkele minuten later was Van Leer kansloos op een intikker van Tadic, die de bal via een aantal schijven op een presenteerblaadje kreeg.

Handrem erop

Ajax leek het daarna wel welletjes te vinden en speelde met de handrem erop. Sparta kwam kwaliteit tekort om de Amsterdammers in verlegenheid te brengen. Het vuurwerk kwam van buiten het stadion, waardoor het duel enkele minuten stil werd gelegd.

In de slotfase drong Ajax nog heel even aan. Steven Berghuis, Tadic en de ingevallen Nicolás Tagliafico zorgden voor gevaar. Een offensiefje van Sparta bleef uit, waardoor de minimale zege eenvoudig over de streep kon worden getrokken.