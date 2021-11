Tot nu toe dertien omikrongevallen op KLM-vluchten uit Zuid-Afrika

Zeker dertien reizigers die afgelopen vrijdag met twee KLM-vluchten vanuit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden zijn besmet met de omikronvariant. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Het onderzoek is nog niet afgerond. Mogelijk wordt de variant nog in meer monsters gevonden. Het is niet bekend hoeveel monsters er zijn onderzocht.

In een toelichting sloot minister De Jong niet uit dat er extra maatregelen komen. Dat hangt af van de ernst en de besmettelijkheid van de nieuwe variant, waarover nog weinig bekend is. De komende dagen is er overleg in EU-verband.

Isolatie

Het RIVM ging er al vanuit dat een aantal reizigers besmet zou zijn met de nieuwe mutatie van het coronavirus. 61 van de 600 passagiers op twee vluchten testten vrijdag positief. "Bij een aantal snelle testen is er een afwijking gevonden in het zogenoemde spike-eiwit, wat duidt op een afwijkende virusvariant", zei RIVM-woordvoerder Coen Berends gisteren.

Om die reden had het RIVM al het vermoeden dat het om de omikronvariant zou gaan. Alle positief geteste reizigers zitten in isolatie in een hotel in de buurt van Schiphol of thuis.

De omikronvariant heeft wereldwijd tot bezorgdheid en onrust geleid, Er is nog weinig bekend over de nieuwe mutatie, die voor het eerst in Zuid-Afrika werd ontdekt. Europese landen, waaronder Nederland, hebben een vliegverbod ingesteld voor zuidelijk Afrika. De variant is al in België, Duitsland en Italië vastgesteld bij mensen die recentelijk in zuidelijke Afrika zijn geweest.

Er is nog veel onduidelijk over de variant. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe coronavariant B.1.1.529 ingedeeld in de categorie "zorgelijke varianten". De reden is dat deze variant die vooral in Zuid-Afrika en Botswana rondwaart zich sneller lijkt te verspreiden dan andere varianten, concludeert een WHO-werkgroep van coronaexperts.