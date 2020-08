Aantal scholen wacht niet af en voert zelf mondkapjesplicht in

Naast de scholen in Amsterdam hebben er ook twee scholen in Haarlem, een school in Amstelveen en een school in Hilversum ervoor gekozen om leerlingen en medewerkers mondkapjes te laten dragen.

Op het Amsterdams Lyceum en het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) - ook een Amsterdamse school - moeten leerlingen en medewerkers alleen op de gang een mondkapje dragen. "De 1,5 meter afstand lukt in onze smalle gangen simpelweg niet. Voor de vakantie hebben we gewerkt met looproutes, maar je merkt dat er dan toch opstoppingen komen", zegt rector Wilfred Vlakveld tegen Het Parool .

De precieze regels per school verschillen. Op de locatie Lariks van scholengemeenschap CS Vincent van Gogh in Assen moeten leerlingen vanaf klas 4 een mondkapje dragen, ook tijdens lessen. Medewerkers hoeven alleen een mondkapje op te doen als ze geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren en op de gang.

Eerder besloot een school in Assen en een school in Hilversum al mondkapjes verplicht te stellen. Vandaag kwamen daar ook scholen uit Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en nog één uit Hilversum bij. Mogelijk volgen er op korte termijn meer.

Wel of geen mondkapje, dat is de vraag waar veel scholen nu mee worstelen. Er ligt nog geen eenduidig advies of besluit van RIVM, OMT of kabinet, maar een aantal scholen in Nederland heeft besloten daar niet op te wachten. Zij voeren zelf een mondkapjesplicht in voor leerlingen en leraren.

Illy zegt geen voorstander te zijn van mondkapjes tijdens de les. Over mondkapjes op andere plekken in schoolgebouwen zegt hij geen duidelijke mening te hebben. Binnen het OMT zijn de voorstellen van Illy nog geen onderwerp van gesprek geweest.

Volgens Illy kunnen middelbare scholieren wel degelijk het coronavirus verspreiden, in tegenstelling tot basisschoolleerlingen. De maatregel is niet alleen bedoeld om hen te beschermen, maar juist ook om te voorkomen dat de tieners mensen besmetten die wel behoorlijk ziek kunnen worden, zoals ouders en grootouders.

Vanochtend deed Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en als expert betrokken bij het OMT, een opvallende uitspraak. Volgens hem zou er op middelbare scholen 1 meter afstand van elkaar gehouden moeten worden: "Die afstand is praktisch werkbaar in klassen. Zeker als leerlingen een vaste buddy krijgen voor wie die afstand niet geldt, zoals je ook in de horeca samen met een bekende aan een tafeltje mag zitten", aldus Illy tegen het AD .

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, vertelde in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co dat Illy's uitspraken hem hadden geërgerd: "Die uitspraken vallen slecht. Het zorgt voor onrust, het zorgt voor verwarring."

Rosenmöller zei dat deze discussie in het OMT gevoerd moet worden en niet in de media. Hij richtte zich daarbij op voorzitter Jaap van Dissel: "Probeer de kikkers in de kar te houden. Zo ontstaat er een dynamiek die contrair is aan wat we allemaal willen: de scholen open houden."

De VO-raad liet gisteren al weten het RIVM gevraagd te hebben meer helderheid te bieden. Ze willen weten of de huidige maatregelen voldoende zijn en specifiek een advies over mondkapjes krijgen.

Beperkt aantal scholen

Daarnaast benadrukte Rosenmöller dat het aantal scholen dat op eigen houtje een mondkapjesplicht invoert, beperkt is: "Elk voorbeeld van een school die afwijkt van het beleid, komt in de media. Er zijn 1450 middelbare scholen in Nederland. Er zijn er zeker een aantal, en in toenemende mate, die mondkapjes verplicht stellen bij verplaatsingen binnen school. Dat mag. Maar wat je wil is eenduidigheid, geen vragen zoals waarom zij wel en wij niet?"

Toch toonde hij ook begrip voor die schoolleiders: "Je zal maar schoolleider zijn met 1500 leerlingen en een paar honderd personeelsleden en als er dan een uitbraak komt, ben je opeens in de positie dat je jezelf moet verdedigen."

Volgens hem is echter het kabinet aan zet: "We vragen premier Rutte nog eens te herbevestigen dat die maatregelen wel mogen, maar niet nodig zijn. Dat de huidige lijn eigenlijk voldoende is."

In zijn persconferentie bespraken premier Rutte en minister De Jonge de situatie op de scholen kort. De maatregelen zijn volgens hen afdoende. Rutte: "Op scholen wordt met man en macht gewerkt aan een beschermde omgeving. Kinderen moeten thuisblijven als ze klachten hebben en als er iemand in het gezin besmet is. Geen uitzondering."